Депутат рассказал, зачем вводится налоговый вычет на отделочный ремонт жилья

Депутат Самарской губернской думы Степан Алексеев рассказал, зачем в Госдуме рассматривают возможность введения налогового вычета до 500 тыс. рублей на отделочный ремонт жилья, сообщает АБН24 .

Как отметил эксперт, такая мера должна стать стимулом в развитии строительной и ремонтной отрасли. Для граждан налоговый вычет позволит сделать ремонт более доступным, что соответственно увеличит спрос на услуги подрядчиков, материалов и оборудования.

«Это, в свою очередь, приводит к росту рабочих мест и повышению деловой активности в соответствующих секторах экономики», — добавил эксперт.

Данная инициатива должна помочь гражданам, которые вкладываются в улучшение своих жилищных условий, снизить финансовое бремя для семей, чтобы они смогли модернизировать свое жилье без чрезмерных трат. Более того, мера поспособствует повышению качества жилых помещений и поощрит граждан вкладывать средства в улучшение своих домов, что повысит общий уровень комфорта и безопасности жилого фонда.

В заключение Алексеев отметил, что инициатива направлена на поддержку экономики.