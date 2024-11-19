Депутат Мособлдумы Владимир Жук проверил строительство школы в Лыткарине

Образовательное учреждение возводят на территории микрорайона Петровское в городском округе Лыткарино. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук вместе с муниципальными депутатами посетили стройплощадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый корпус рассчитан на обучение не менее 270 гимназистов в шести общеобразовательных классах. Для удобства учащихся и преподавателей предусмотрены специализированные кабинеты для изучения иностранных языков и естественных наук, а также спортивный и актовый залы. Уже в этом году гимназия будет оснащена всей необходимой мебелью и учебным оборудованием, чтобы в следующем году с радостью принять первых учеников.

Работы по строительству школы идут благодаря реализации партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Первых учеников гимназия примет в 2025 году.

На территории гимназии № 4 была установлена спортивная площадка, которая доступна для всех жителей района.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.