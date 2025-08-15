Депутат Чаплин рассказал о новых правилах использования земельных участков

Депутат Чаплин: до 1 сентября 2028 года необходимо привести землю в порядок

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о новых требованиях к освоению земельных участков, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает RT .

«Собственникам земельных участков важно понимать: новый закон не означает автоматического изъятия неиспользуемых наделов. Государство дает достаточный срок — до 1 сентября 2028 года, — чтобы привести землю в порядок», — отметил парламентарий.

Требуется возвести жилой дом и оформить его документально. Депутат особо акцентировал внимание на том, что земельный участок не должен производить впечатление заброшенного: недопустимо наличие мусора или ветхих сооружений.

В отношении садовых участков Чаплин отметил менее строгие требования: достаточно поддерживать землю в ухоженном состоянии — регулярно скашивать траву и не допускать зарастания бурьяном выше одного метра. Возведение дома на садовом участке не является обязательным.

Перед тем, как участок будет изъят, владельца обязательно предупредят и дадут шесть месяцев на исправление ситуации. Обращение в суд последует только в случае полного игнорирования предписаний, пояснил депутат.

Он также уточнил, что трехлетний срок на освоение земли будет исчисляться не с момента приобретения участка, а с момента вступления в силу изменений в законодательстве — с 1 сентября 2025 года.

Это существенное преимущество для тех, кто стал владельцем земли раньше, считает Чаплин. Даже если строительство отложено, рекомендуется показывать, что участок используется по назначению — производить хоть какие-то работы по облагораживанию. Это позволит избежать любых вопросов со стороны контролирующих органов, заключил парламентарий.