Демонтажные работы лицея № 3 в Домодедове завершат к концу месяца

Демонтажные работы в Домодедовском лицее № 3 ведутся без отставания от графика. Полностью выполнен демонтаж на втором и третьем этажах здания. В течение двух недель рабочие завершат работы на первом этаже, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас заканчиваем демонтаж электрооборудования на втором этаже, а завтра приступим к первому. Первый этаж планируем завершить до конца ноября. Работы там много: нужно снять плитку, демонтировать санузлы, столовую, спортивный зал. Но мы успеваем и придерживаемся графика», — рассказал начальник объекта Исахам Муталипов.

На демонтажных работах задействованы восемь рабочих. Однако на этапе внутренней отделки их количество увеличат в шесть раз, чтобы ускорить процесс.

Ученики смогут вернуться в обновленное здание школы уже к началу следующего учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.