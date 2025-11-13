Демонтаж завершили в здании дошкольного отделения Дмитровской гимназии «Логос»

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

На сегодня общая готовность объекта составляет 10%: завершается демонтаж внутренних конструкций и кровли. Подрядчик приступает к общестроительным работам.

В здании детского сада общей площадью более 1 900 кв. м строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.