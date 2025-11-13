Демонтаж завершили в здании дошкольного отделения Дмитровской гимназии «Логос»
Фото - © Минстрой МО
На Кропоткинской улице продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения МОУ Дмитровская гимназия «Логос». На стройплощадке завершаются демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.
На сегодня общая готовность объекта составляет 10%: завершается демонтаж внутренних конструкций и кровли. Подрядчик приступает к общестроительным работам.
В здании детского сада общей площадью более 1 900 кв. м строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.
Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.
«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.