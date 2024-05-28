сегодня в 14:02

Давыдовская гимназия в Орехово-Зуеве отремонтирована на 50%

В Орехово-Зуевском городском округе, в рамках президентской программы по капремонту образовательных учреждений, продолжается ремонт «Давыдовской гимназии». Строительная готовность приблизилась к 50%. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстроя.

«На объекте задействованы более 90 рабочих и 3 единицы техники. Подрядчик проводит электромонтажные работы, возведение перегородок, устройство стяжки пола, монтаж инженерных систем, устройство кровли и фасада», — уточняется в сообщении.

Общая площадь составляет 7 283,1 кв. метров.

Также будут обновлены фасад и кровля здания, проведена внутренняя отделка помещений, установлено новое сантехническое и инженерное оборудование, поставлена мебель.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.