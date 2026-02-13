Четыре новые услуги БТИ Подмосковья станут доступны онлайн в 2026 году

В 2026 году жители Подмосковья смогут заказать еще четыре услуги БТИ через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба БТИ Московской области.

Жители Московской области уже могут оформить технический план и технический паспорт недвижимости онлайн с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Для этого необходимо подать заявку на портале, оплатить услугу картой и получить результат дистанционно.

В 2026 году на РПГУ появятся еще четыре востребованных услуги БТИ: подготовка проекта перепланировки, перевод садового дома в жилой, подготовка акта обследования (снос или гибель объекта), а также подготовка межевого плана земельного участка.

Оформить межевание участка или узаконить перепланировку квартиры можно будет без очередей и бумажных заявлений. Подробная информация о всех услугах БТИ Московской области размещена на официальном сайте учреждения, в окнах БТИ в МФЦ региона, а также доступна по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88 и в чат-боте @MyBTIServices_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.