Четыре малоэтажных дома ввели в эксплуатацию в Истре

В подмосковной Истре ввели в эксплуатацию 4 новых малоэтажных дома. Таунхаусы построили на территории коттеджного поселка «Кембридж». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дома расположены в деревне Красный Поселок. Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Для жителей сейчас работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству, для любителей спорта есть воркаут площадка. На данный момент на территории ЖК строится школа на 594 места.

ЖК «Кембридж» в Истре предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре. Въездная группа в поселок выполнена в виде замка и включает универмаг, салон красоты, аптеку, службу бытовых услуг и семейное кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.