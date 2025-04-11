Четыре деревянных дома в Москве признали памятниками архитектуры

Четыре деревянных дома, возведенных XIX века в Москве, получили статус памятника архитектуры. Они все сохранили исторический облик, сообщается на сайте мэра столицы.

Дома внесли в реестр объектов культурного наследия. Они имеют уникальное архитектурное оформление.

Так, купеческий особняк на Малой Семеновской улице представляет собой одноэтажное деревянное здание, чьи окна украшают резные наличники в виде гирлянд из цветов и фруктов. Также у особняка декоративный венчающий карниз.

Особняк на Русаковской улице известен как дом пивовара. У его фасадов красивое декоративное оформление, а стены украшены резьбой.

На Вековой улице находится доходный дом ямщика. Оконные проемы здания украшены профилированными деревянными наличниками. Второй этаж декорирован пилястрами с узорами.

На Долгоруковской улице расположен главный дом усадьбы А. А. Петрово-Соловово — М. А. Шиллер. Он отличается оформлением в стиле эклектики конца XIX века и красиво украшенным фасадом.

Всего за 14 лет в реестр объектов культурного наследия были включены 734 здания в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в городе во время реставрации исторических построек особое внимание уделяют деталям. Специалисты сохраняют ценные элементы памятников культуры.