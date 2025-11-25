Четверо детей-сирот получили ключи от собственного жилья в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил ключи от квартир четверым детям-сиротам 25 ноября. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы округа Евгения Сирота и руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета России по Балашихинскому гарнизону Юрий Зимонин, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2025 году в Балашихе ключи от квартир получат 53 детей-сирот, из которых 15 детей подлежат обеспечению в рамках приобретения жилых помещений по аукционам, а 38 детей получат свои квартиры с помощью жилищных сертификатов.

«Сегодня мы вручаем еще четыре комплекта ключей в рамках губернаторской программы, которая реализуется в Московской области уже на протяжении многих лет. Хочу поздравить ребят, и пожелать, чтобы это жилье стало важным этапом в вашей жизни и позволило уверенно смотреть в завтрашний день», — сказал Сергей Юров.

Квартиры, расположенные в новых микрорайонах, обеспечены инженерными системами, оснащены индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения и готовы для проживания.

Государственная программа по обеспечению жильем детей-сирот «Жилище» реализуется в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.