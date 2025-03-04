Через ипотеку или коммуналку: эксперты рассказали о покупке разных типов жилья

Основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский заявил, что первичное жилье на сегодня выгодно приобретать при наличии льготных ипотечных программ, особенно семейной ипотеки, а при выборе «вторички» можно рассчитывать на более низкие цены и возможность торговаться, сообщает Life.ru .

«Если семейная ипотека недоступна, необходимо сравнивать цены, потому что стоимость квадратного метра в одной и той же локации при сопоставимом качестве жилья может сильно отличаться. Допустим, из-за того, что владелец по личным обстоятельствам хочет побыстрее реализовать квартиру», — также рассказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

При этом, если речь идет об инвестициях, то покупка любой квартиры в ипотеку невыгодна. Если есть такая возможность, то лучше приобрести доходный дом в коттедж-отеле.

Что касается вторички, то на рынке представлено множество вариантов: от комнат в коммуналках до объектов в лучших суперсовременных жилых комплексов или исторических особняках Москвы, заключил эксперт.