Бывшее здание лазарета отремонтировано в Солнечногорске

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы отремонтировано бывшее здание лазарета на улице Военный городок в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажное здание бывшего объекта медицинского назначения площадью порядка 1 390 кв. метров расположено внутри жилого квартала. Объект много лет находился в заброшенном состоянии, отсутствовали окна и двери. В результате совместной работы Мособлархитектуры, профильных ведомств, администрации и собственника были выполнены работы по ремонту фасада, коммуникаций, прилегающая территория расчищена от мусора и благоустроена», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Планируется, что в здании разместятся помещения административно-офисного назначения.

Всего на территории городского округа Солнечногорск было выявлено 386 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 260 объектов, что составляет порядка 67% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы отремонтировано бывшее здание лазарета, расположенного в городе Солнечногорск, на улице Военный городок.