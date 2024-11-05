Большинство работ по капремонту лицея № 2 Ступина планируют завершить весной

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В Ступине проходят работы по капремонту лицея № 2. В здании, которому более 60 лет, впервые проводится капитальный ремонт. Подрядная организация к середине весны планирует выполнить основные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приступили к демонтажу старых конструкций и параллельно корректируем проект с учетом текущего состояния объекта. Основной упор будет сделан на обновление кровли, инженерных сетей и фасада», — рассказал главный инженер подрядной организации Денис Петров.

Планируется не только обновить внешний облик здания, но и создать внутри комфортные условия для обучения. Будет проведена замена электропроводки, отопления и вентиляции. Классы и коридоры будут отремонтированы с использованием современных отделочных материалов.

Особое внимание будет уделено благоустройству пришкольной территории. Планируется обустроить спортивную площадку, прогулочную зону для младших классов и обновить покрытие двора.

Для обеспечения учебного процесса на время ремонта администрация лицея организовала занятия в других учебных заведениях города.

К началу нового учебного года ученики смогут вернуться в обновленное здание лицея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.