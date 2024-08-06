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Больше всего участков выставили на торги в Бронницах, Домодедове и Можайске

С 29 июля по 2 августа в Подмосковье на торги выставили 132 объекта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

Можайский округ – 10;

Бронницы – 4;

Домодедово – 4.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов:

в Можайском округе – 43 лота;

в Бронницах – 12 лотов;

в Домодедове – 29 лотов.

С начала года уже передано на аукционе:

в Можайском округе в аренду - 43 земельных участка, в собственность - 16 земельных участков;

в Бронницах в аренду - 1 земельный участок, в собственность - 18 земельных участков;

в Домодедове в аренду - 62 земельных участка, в собственность - 41 земельный участок.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.