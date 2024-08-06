Больше всего участков выставили на торги в Бронницах, Домодедове и Можайске
Фото - © Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ
С 29 июля по 2 августа в Подмосковье на торги выставили 132 объекта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:
- Можайский округ – 10;
- Бронницы – 4;
- Домодедово – 4.
Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов:
- в Можайском округе – 43 лота;
- в Бронницах – 12 лотов;
- в Домодедове – 29 лотов.
С начала года уже передано на аукционе:
- в Можайском округе в аренду - 43 земельных участка, в собственность - 16 земельных участков;
- в Бронницах в аренду - 1 земельный участок, в собственность - 18 земельных участков;
- в Домодедове в аренду - 62 земельных участка, в собственность - 41 земельный участок.
Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.
А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.