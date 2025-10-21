Более чем наполовину завершен капремонт котельной № 29 в Щелкове

В городском округе Щелково продолжается капитальная модернизация котельной № 29. Данный объект обеспечит теплом более 2 тыс. жителей — 24 многоквартирных дома и три социальных учреждения, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день на площадке установлены два новых котла мощностью по 10 МВт и один котел на 4 МВт. Специалисты проводят обвязку котлов, насосов, теплообменников, а также монтаж шкафов электрики. Рабочая готовность объекта составляет 56%. В строительстве задействованы 34 специалиста и специальная техника.

«Котельная № 29 имеет стратегическое значение для округа, от ее бесперебойной работы зависит комфорт и безопасность жителей», — подчеркнул глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Капитальный ремонт выполняет подрядная организация ООО «РСПК». Окончание работ запланировано на декабрь текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.