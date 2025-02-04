Более 9,2 тыс га земли выявлено в Подмосковье для строительства жилья

По итогам 2024 года на территории региона выявлено 9 236,96 га земли потенциально подходящей для строительства жилья, из них вовлечено в оборот 5 693,09 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Проект «Земля для стройки» успешно реализуется на территории Московской области и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Создание НСПД включено в перечень инициатив социально — экономического развития до 2030 года для обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

В рамках проекта «Земля для стройки» ведется оценка эффективности использования свободных земельных участков и территорий пригодных для жилищного строительства.

«Проект «Земля для стройки» помогает выявлять земельные участки, которые потенциально подходят для жилищного строительства. Эта работа позволяет эффективно использовать территории и улучшать жилищные условия граждан, а также в целом способствует развитию регионов. Сервис «Земля для стройки» ранее располагался на публичной кадастровой карте, теперь перенесен в сервисную часть единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» и содержит сведения о свободных территориях и земельных участках, которые могут быть использованы гражданами и застройщиками для индивидуального жилищного строительства и строительства многоквартирных домов», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.

Сведения о 3 543,87 га земли доступны для всех пользователей на цифровой платформе «ФГИС ЕЦП НСПД» на главной странице портала НСПД.

Проект «Земля для стройки» продолжит активное развитие на территории Московской области в 2025 году.

Единая цифровая платформа «НСПД» реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», утвержденной правительством РФ в декабре 2021 года.

Портал НСПД, как и официальный сайт Росреестра работает на российских сертификатах безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.