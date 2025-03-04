Более 900 детей родились в Ленинском округе за январь и февраль

Свыше 900 малышей появились на свет в перинатальном центре в Видном за первые два месяца 2025 года. Учитывая то, что ежемесячно в учреждении родовспоможения Ленинского округа рождаются порядка 500 детей, в ближайшие дни марта ожидается появление юбилейного, 1 000-го, новорожденного. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«В Видновском перинатальном центре в феврале появились на свет 433 малыша — 209 мальчишек и 224 девчонки. Причем одна пациентка стала мамой в седьмой раз, а четыре женщины подарили своим семьям шестого малыша. Среди новорожденных «февралят» — шесть пар двоен: три »королевские», одна пара мальчишек-братишек и две девчонок-сестричек. Еще 479 деток родились в январе. Таким образом за первые два месяца года специалисты нашего учреждения помогли появиться на свет 912 детям. В марте ждем юбилейного младенца», — приводятся в сообщении слова заведующей родовым отделением перинатального центра Ленинского округа Наталии Ермаковой.

Уточняется, что каждый год в стенах этого медицинского учреждения рождаются свыше 6 тысяч детей, а всего за 38 лет с момента открытия — порядка 130 тысяч.

Ранее пресс-служба администрации муниципалитета сообщала, что в марте в Ленинском городском округе откроется новая женская консультация на территории жилого комплекса «Зеленые аллеи», кроме того, на текущий год запланировано начало строительства нового корпуса Видновского перинатального центра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.