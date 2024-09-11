Более 87 тыс заявлений онлайн подали в Росреестр Подмосковья с начала года

С начала 2024 года органами местного самоуправления Московской области передано в областной Росреестр более 87,2 тыс. заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий. Все они поступили в рамках электронного взаимодействия, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Вот уже почти два года все органы власти и органы местного самоуправления обязаны направлять заявления на государственный кадастровый учет и (или) регистрацию прав на недвижимое имущество исключительно в электронном виде.

Такое нововведение действует в интересах граждан и предпринимателей и касается тех случаев, когда права, сделки или обременения на недвижимость возникают на основании актов органов местного самоуправления. К примеру, постановки или снятия с государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, государственной регистрации права, перехода права и прекращения права собственности на недвижимое имущество, исправления технических ошибок об объектах недвижимости в сведениях единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

При заключении договоров между органами местного самоуправления и физическими, юридическими лицами документы направляются в орган регистрации прав и заверяются администрацией электронной подписью в одностороннем порядке. Срок регистрации прав на основании заявлений, поступивших в электронном виде, составляет 1-2 рабочих дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.