Более 600 человек поучаствовали в аукционах Подмосковья в начале декабря

С 24 ноября по 5 декабря в Московской области состоялось 256 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 633 претендента. В среднем на каждый лот претендовало более двух человек. По некоторым лотам количество заявок значительно превышает средние показатели, что говорит о стабильном интересе к земельно-имущественным торгам в Подмосковье. Например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в городском округе Коломна боролось 13 человек, а в аукционе по продаже земельного участка в муниципальном округе Истра на победу претендовало 14 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко. Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.