Более 55 тыс жителей Подмосковья воспользовались услугами БТИ с начала года

В Московской области с начала года услугами областного бюро технической инвентаризации воспользовались более 55 тыс. граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

В онлайн формате на региональном портале государственных услуг жители Подмосковья имеют возможность заказать технический паспорт квартиры или нежилого помещения, а также справки об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и о наличии или отсутствии права собственности на объект недвижимости.

Также обращаем внимание, что услугу областного БТИ «Предоставление архивных сведений», в которую входит предоставление справки о наличии или отсутствии прав собственности на объекты недвижимости до 1998 года и справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости, теперь можно получить с помощью приложения «Добродел».

Для того, чтобы оформить заказ, необходимо:

скачать приложение «Добродел»;

перейти в раздел «Услуги» и нажать на окно «Все услуги»;

выбрать блок «Дом и ЖКХ»;

нажать на услугу «Предоставление архивных сведений»;

заполнить онлайн-форму и отправить заявку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.