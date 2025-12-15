Более 30 детей-сирот из Орехово-Зуевского округа получили жилье по сертификатам в 2025 году

С начала 2025 года 31 ребенок-сирота из Орехово-Зуевского округа приобрел жилье с помощью государственных жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Орехово-Зуевский округ стал одним из лидеров Подмосковья по реализации жилищных сертификатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет. В 2025 году номинал сертификата составил 3 490 179 рублей. С начала года 31 человек использовал сертификат для покупки жилья, из них 27 — в самом округе.

Преимуществом программы является прозрачность сделок: перед покупкой проводится экспертиза документов, обследование помещения и выдается заключение. Для безопасности средств оформляется нотариальное согласие, по которому ребенок-сирота обязуется не совершать сделок с имуществом в течение трех лет. Деньги по сертификату перечисляются напрямую продавцу.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий сообщил, что в 2025 году новоселами должны стать 42 ребенка, из них 38 — с помощью жилищного сертификата. Получатели могут выбрать квартиру в любом населенном пункте Московской области и добавить к сертификату собственные средства или материнский капитал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.