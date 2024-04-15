Более 3 тыс педагогов Подмосковья оформили выплату 20 тыс рублей на аренду жилья

С февраля 2024 года подмосковные учителя могут оформить ежемесячную выплату в размере 20 тыс. рублей на аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Мера направлена на привлечение педагогов в наш регион и, как показала практика, оказалась очень востребованной — на сегодняшний день выплату получают уже 3 307 учителей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что в Московской области отдельное внимание уделяется поддержке молодых специалистов. Молодой педагог в Подмосковье может получить пособие в размере 150 тыс. и ежемесячную доплату 6 тыс. рублей.

Мособлдумой также в первом чтении был принят законопроект, которым планируется расширить перечень категорий лиц, наделенных статусом «молодой специалист».

Как педагогам оформить выплату на аренду жилья

Размер выплаты — 20 тыс. рублей.

Требования

Учитель муниципальной или государственной школы;

нагрузка не менее 1,5 ставок (27 часов), (учитель начальных классов - не менее 25 часов);

основное место работы в школе;

нет жилых помещений в собственности на территории Подмосковья у учителя и членов семьи (супруг/супруга, дети);

нет служебного жилья.

Кто может оформить

Учителя:

математики;

русского языка и литературы;

физики;

информатики;

биологии;

химии;

начальных классов.

Куда обращаться

Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.