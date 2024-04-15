Более 3 тыс педагогов Подмосковья оформили выплату 20 тыс рублей на аренду жилья
Фото - © Медиасток.рф
С февраля 2024 года подмосковные учителя могут оформить ежемесячную выплату в размере 20 тыс. рублей на аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Мера направлена на привлечение педагогов в наш регион и, как показала практика, оказалась очень востребованной — на сегодняшний день выплату получают уже 3 307 учителей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он также отметил, что в Московской области отдельное внимание уделяется поддержке молодых специалистов. Молодой педагог в Подмосковье может получить пособие в размере 150 тыс. и ежемесячную доплату 6 тыс. рублей.
Мособлдумой также в первом чтении был принят законопроект, которым планируется расширить перечень категорий лиц, наделенных статусом «молодой специалист».
Как педагогам оформить выплату на аренду жилья
Размер выплаты — 20 тыс. рублей.
Требования
- Учитель муниципальной или государственной школы;
- нагрузка не менее 1,5 ставок (27 часов), (учитель начальных классов - не менее 25 часов);
- основное место работы в школе;
- нет жилых помещений в собственности на территории Подмосковья у учителя и членов семьи (супруг/супруга, дети);
- нет служебного жилья.
Кто может оформить
Учителя:
- математики;
- русского языка и литературы;
- физики;
- информатики;
- биологии;
- химии;
- начальных классов.
Куда обращаться
Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.
«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.