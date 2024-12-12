Более 29 га земли передали Подмосковью для строительства соцобъектов

В Московской области в 2024 году под строительство школ, детских садов и различных медучреждений предоставлено более 29 га. На 29 предоставленных городскими округами участках будет построено 6 детских садов, 5 школ и 17 медицинских учреждений, подавляющая часть которых — ФАПы. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Строительство соцобъектов будет осуществляться в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Так, к примеру, Дирекции заказчика капитального строительства согласовано предоставление земельного участка площадью 5,8 га для строительства воспитательно-образовательного комплекса, состоящего из школы на 1 500 мест и детского сада на 200 мест. Воспитательно-образовательный комплекс будет построен в рабочем поселке Октябрьский г. о. Люберцы. Ввод в эксплуатацию школы и детского сада планируется в 2027 году.

Для строительства средней общеобразовательной школы в рабочем поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский передано 2,6 га. Здесь построят школу на 44 класса с общей площадью помещений свыше 15 тыс. кв. метров, где смогут обучаться 1 100 учеников. Прилегающая территория будет благоустроена, на ней разместятся футбольное поле с беговыми дорожками, тренажерами и игровыми площадками. Ввод объекта в эксплуатацию состоится в 2026 году.

На земельном участке площадью 0,7 га в городском округе Коломна возведут детский сад на 125 мест. Новый двухэтажный детский сад площадью более 3 тыс. кв. метров построят на ул. Калинина в г. Озеры. Проектом предусмотрены восемь групп, в каждой из которых будут комнаты для сна и игр, санузел, раздевалки и буфет. В детском саду также будут обустроены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский отсек с процедурной и кабинетами логопеда и психолога. Благоустроят и озеленят прилегающую территорию, где оборудуют игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы. Ввод в эксплуатацию детского сада запланирован на 2026 год.

Для строительства консультативно-диагностического центра в Одинцовском округе предоставлено два земельных участка площадью 1,4 га. К возведению медицинского центра уже приступили. Это будет трехэтажное здание площадью более 8,7 тыс. кв. метров, где разместятся кабинеты специалистов, отделения терапии, педиатрии, медицинской профилактики, неотложной помощи, блок лучевой терапии, а также лаборатория экспресс-диагностики. На прилегающей территории появится парковочное пространство, детские игровые площадки и места для отдыха. В смену консультативно-диагностический центр сможет принимать 100 детей и 250 взрослых. Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.

В 2025 году в Ленинском городском округе будет построен пост скорой медицинской помощи. Для этих целей передан участок площадью 0,5 га. Подстанция скорой медицинской помощи появится в д. Суханово. В двухэтажном здании, рассчитанном на дежурство 5 бригад в смену, предусмотрено размещение диспетчерской, комнаты отдыха бригад и водителей, столовой, кабинета предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, конференц-зала, учебно-методического кабинета, комнаты хранения медикаментов, иных административных и вспомогательных помещений. Прилегающая территория будет также благоустроена, где установят гараж для спецтранспорта, открытую стоянку и парковочное пространство.

А в Волоколамске к 2025 году на переданных участках общей площадью 0,4 га возведут сразу два фельдшерских здравпункта. Современные медицинские объекты, оснащенные всем необходимым для качественного обслуживания пациентов и комфортной работы персонала, будут построены в д. Курьяново и с. Ильинское. В фельдшерских здравпунктах разместятся кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.

В 2023 году под строительство социальных объектов было передано порядка 22 га земли под строительство 4 детских садов, 6 школ и 7 медицинских учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.