Более 270 тыс заявлений поступило в Росреестр Подмосковья за 11 месяцев 2024 года

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрена возможность подачи заявлений и документов на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет по экстерриториальному принципу. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг Росреестра — это возможность обратиться за госуслугами в любом регионе России, независимо от места расположения объекта недвижимости. Правообладатель, проживающий в Московской области, может обратиться за услугой государственной регистрации прав и (или) постановки недвижимости на кадастровый учет в отношении объекта, расположенного в другом регионе России. В то же время, собственник подмосковной недвижимости может совершать сделки со своим имуществом, находясь в любом другом регионе России.

Для подачи документов по экстерриториальному принципу жители Московской области могут воспользоваться официальным сайтом Росреестра или обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области.

Перечень многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, в которых организуется предоставление государственных услуг Росреестра, в том числе по экстерриториальному принципу размещен на официальном сайте.

С января по ноябрь 2024 года в управление Росреестра по Московской области из других регионов страны в отношении подмосковной недвижимости поступило 96 367 заявлений на учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу. При этом за указанный период от жителей Московской области в отношении недвижимости в других регионах страны принято 111 232 заявлений на учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу.

Наиболее часто жителями Московской области подавались заявления в отношении объектов недвижимости, расположенных в Калужской, Владимирской, Брянской областях и в Краснодарском крае.

«Возможность подачи заявления на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет по экстерриториальному принципу обеспечивает комфортные условия для граждан региона в получении услуг Росреестра и исключает дополнительные финансовые затраты», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.