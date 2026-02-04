Более 200 жителей Егорьевска переселили из аварийного жилья в 2025 году

В 2025 году в Егорьевске 221 человек переселили из аварийного жилья в новые квартиры по программе «Единой России», сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В 2025 году в Егорьевске завершили переселение 221 жителя из аварийных домов. Для этого муниципалитет закупил 45 новых квартир, ключи от которых семьи получили в декабре прошлого года. Общая площадь расселенных помещений составила более 3,6 тысячи квадратных метров.

В программу переселения в Егорьевске включили 31 многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу. Переселение осуществляется тремя способами: предоставлением выкупной стоимости, выдачей субсидии на покупку жилья или предоставлением новой квартиры.

Один из новых жильцов, Александр Плеханов, рассказал, что его семья получила трехкомнатную квартиру площадью около 66 квадратных метров на улице Энгельса.

«Готовимся переехать в самое ближайшее время. Небольшой ремонт сделали своими руками: уложили напольное покрытие, поклеили обои, а также для новоселья приобрели новую бытовую технику. В старой квартире сейчас очень холодно, здесь же установлен индивидуальный газовый котел и можно с комфортом регулировать температуру в помещении», — поделился Александр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году планируется расселить аналогичное количество жителей. Первый этап программы, предусматривающий расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, уже завершен. Сейчас ведется работа по расселению домов, признанных аварийными до апреля 2025 года.

Народная программа «Единой России» реализуется с 2021 года и включает почти 400 положений, синхронизированных с национальными проектами и государственными программами развития страны и регионов. Финансирование мероприятий осуществляется из федерального и регионального бюджетов.

