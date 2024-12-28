Более 200 га земли за 1 рубль получил бизнес в Подмосковье в 2024 году

В Московской области по итогам 2024 года участникам программы «Земля за 1 рубль» под размещение импортозамещающих производств передано в общей сложности более 200 га земли. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«В 2024 году участки по программе «Земля за 1 рубль» получили более 60 инвесторов. Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет порядка 28 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Договоры аренды действуют три года, за это время инвесторы должны завершить строительство и наладить выпуск продукции. После этого предприниматели смогут выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости.

«Большим преимуществом является и то, что программа стимулирует появление новых импортозамещающих предприятий. Почти за три года действия программы спектр производств в регионе значительно расширился. В этом году бизнесу предоставлено порядка 80 участков общей площадью более 200 га», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В числе компаний, подписавших договоры в уходящем году — компания «Стройсетьресурс», которая построит в округе Подольск швейную фабрику по производству повседневной одежды и нательного белья, что позволит частично снизить зависимость от импорта готовой одежды и заменить продукцию ушедших с рынка брендов, которые производили одежду для всей семьи.

В городском округе Ступино компания «Михневская керамика», которая работает уже более 20 лет и выпускает четыре вида кирпича, в рамках нового инвестпроекта запустит производство кирпича с ангобированной поверхностью, используемого в отделке стен внутри и снаружи зданий. Для создания ангобированного кирпича компания планирует использовать сырье, произведенное на действующем предприятии.

Подмосковную программу «Земля за 1 рубль» запустили в марте 2022 года. За это время бизнес получил в аренду более 200 земельных участков общей площадью около 900 га в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.