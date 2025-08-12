Более 1,8 тыс незаконных ларьков демонтировали в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжается работа по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Так, с начала года на территории региона было ликвидировано 1 805 ларьков и павильонов, установленных с нарушениями требований действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Сейчас активно проводим работу в муниципалитетах региона. Выполнили 50% от плана, всего в этом году демонтажу подлежат 3 600 незаконных НТО. Это объекты, которые не соответствуют требованиям благоустройства, не внесены в схему размещения городского или муниципального округа, а также действуют без договоров на установку и эксплуатацию», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что среди муниципалитетов в данном направлении лидируют Кашира и Шатура — план на этот год выполнен более чем на 86%, в Дубне и Луховицах — на 80%, в Павлово-Посадском округе — на 78%. Работа направлена на приведение в порядок общественных пространств, а также безопасность потребителей — зачастую в подобных объектах отсутствуют условия для длительного хранения товаров, а также не оформлены ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию.

Например, незаконный ларек демонтировали в Шатуре на улице Жарова, дом 12, в Зарайске на улице Ленинская возле дома 46, в Лыткарино на улице Советская, дом 5/3, в Павловском Посаде на Пушкинском переулке, дом 10Б. Работы будут продолжены до полного выполнения плана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.