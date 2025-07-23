Более 1,2 тыс случаев самозахвата земель устранили в Подмосковье за I полугодие

За первое полугодие 2025 года в Московской области устранено 1 243 случая самовольного занятия территории земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Перенос забора, возведение различных строений на участке, на который отсутствуют правоустанавливающие документы, — история не новая и довольно частая. Причины вполне понятны — многие хотят расширить территорию за счет другой. Сделать это можно. Но прежде чем занимать чужую территорию, важно убедиться в том, что примыкающий участок не находится в частной собственности и нет никаких ограничений, чтобы его «прирезать» путём перераспределения. Но, к сожалению, все происходит с точностью наоборот. Выявляют такие нарушения инспекторы МЗК, рассказывая правообладателям о вариантах их исправления. И таких вариантов два: либо демонтировать строение, либо оформить перераспределение. На сегодняшний день демонтаж осуществлен на 444 земельных участках, в собственность оформили 799 участков земли», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства отметил также, что общая сумма, полученная муниципальными образованиями от перераспределений, составляет более 106 млн рублей.

Лидерами по устранению самозахвата за первое полугодие стали следующие муниципальные образования: Балашиха, где устранили самовольно занятую территорию на 30 земельных участках, в Чехове — 25 участков и в Богородском устранили 20 самозахватов.

В ходе проверочных мероприятий земельные инспекторы направляют информационные письма правообладателям, в которых указывается не только имеющееся нарушение, но и порядок его устранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.

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