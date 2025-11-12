Более 1,2 тыс многодетных семей Домодедова получили земельные участки

Городской округ Домодедово стабильно входит в число лидеров Московской области по количеству предоставленных земельных участков многодетным семьям. За время действия регионального закона поддержку получили 1236 семей, из них 123 — только в этом году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такие меры помогают семьям реализовать мечту о собственном доме и создать комфортные условия для воспитания детей.

С прошлого года многодетные семьи могут выбирать формат поддержки:

бесплатный земельный участок площадью 10 соток под индивидуальное жилищное строительство;

денежную выплату в размере 400 тысяч рублей взамен участка.

Это решение дало семьям возможность гибко распоряжаться помощью государства — кто-то уже начал строительство, а кто-то направил средства на улучшение жилищных условий.

«Поддержка многодетных семей — одно из важнейших направлений нашей работы. Мы делаем все, чтобы каждая семья чувствовала реальную заботу и могла строить свое будущее в Домодедово. Дом — это основа семейного благополучия, и мы продолжаем создавать условия, чтобы такие возможности были у всех», — отметила глава округа Евгения Хрусталева.

Программа продолжает действовать, и все больше домодедовских семей получают шанс реализовать свои планы на собственной земле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.