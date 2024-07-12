Более 10 га областной земли передали под развитие территории округа Пушкинский

Министерством имущественных отношений Московской области предоставлены в аренду без проведения торгов сроком до 2035 года ООО СЗ «Профи-Инвестстрой» 11 земельных участков общей площадью более 10 га в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Участки, находящиеся в областной собственности, переданы под комплексное развитие территории г. Ивантеевка. Здесь появится жилая застройка площадью 83,57 га, а вместе с новым жильем в объеме 628 746 кв. метров будет построена и вся необходимая благоустроенная инфраструктура, в том числе поликлиника, общеобразовательные и дошкольные учреждения», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Проектом комплексного развития территории предусмотрено также расширение дорог в рамках разработанных СТО, строительство транспортных объектов, размещение социальных, рекреационных, общественно-деловых объектов, а также дополнительных объектов с торгово-развлекательной и культурно-досуговой функцией во встроенных в первые этажи планируемой жилой застройки помещениях.

Территория будет озеленена, обеспечена объектами и элементами благоустройств, в которые входят детские игровые площадки, спортивные площадки, площадки отдыха взрослого населения, контейнерные площадки.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.