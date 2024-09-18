Бобров: незаконную постройку снесли в московском районе Солнцево

В московском районе Солнцево была снесена нелегальная постройка и выявлено подпольное производство пищи. Об этом рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Иван Бобров.

В столичном ЗАО на земельном участке 1А/2, расположенном на улице Производственной, было размещено строение заведения общепита. К зданию, суммарная площадь которого составляла 175 «квадратов», самовольно сделали пристройку. Она находилась на земле хозяйственного двора.

Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости обследовали объект. Они выяснили, что владелец своими силами сделал пристройку площадью 160 «квадратов». Ее он использовал как кухню для своего заведения общественного питания.

«Однако земельный участок для размещения данного объекта не предоставлялся», — добавил Бобров.

Не было и документов, которые бы разрешили сделать такую пристройку в хозяйственном дворе. Также выяснилось, что сделанная в пристройке кухня работала в негигиеничных условиях.

По результатам работы Госинспекции по недвижимости нарушение ликвидировано. Самострой снесли. Здание обрело первоначальный вид.

Руководитель столичной Госинспекции по недвижимости отметил, что как правило в незаконно сделанных пристройках предприниматели ведут деятельность с нарушениями. Во время проверок выявляется и этот факт.