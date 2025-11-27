Блочно-модульную котельную планируют построить в селе Пышлицы округа Шатура

После определения подрядчика начнутся необходимые работы по строительству новой БМК в селе Пышлицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Шатура.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству новой блочно-модульной котельной в муниципальном округе Шатура», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

ВеЕдиной информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, округ Шатура, село Пышлицы (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательские работы (ПИР) и построить блочно-модульную котельную производительностью 6 МВт.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.