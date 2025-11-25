Благоустройство территории нового детского сада «Радуга» в Химках идет полным ходом

В микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках на Юбилейном проспекте д.28А завершается строительство детского сада на 320 мест. Строительная готовность составляет около 90%. Проект реализуется в рамках госпрограммы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

В детском саду ведутся пуско-наладочные работы, рабочие занимаются сборкой и расстановкой мебели. На прилегающей территории ведется устройство пожарного проезда, установка малых архитектурных форм.

Площадь нового дошкольного учреждения более 4,8 тыс. кв. метров. Детский сад рассчитан на 12 групповых ячеек по 25 мест в каждой. В них оборудуют раздевалки, игровые, спальни, буфетные и туалетные комнаты.

Специализированные помещения включают залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты для развивающей деятельности. Также в здании разместят медицинский кабинет с процедурной и пищеблок полного цикла.

На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить строительство детского сада планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.