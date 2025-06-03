Бизнес может купить на торгах два крупных помещения в Можайском районе Москвы

Москва выставила на торги два помещения в Можайском районе. Один из объектов имеет свободное назначение, а другой подходит для открытия детского учреждения социнфраструктуры, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Для реализации целого ряда бизнес-идей требуются просторные помещения, и на городских торгах можно найти такие объекты в разных районах столицы. Например, в Можайском районе доступны два помещения площадью 345,3 и 365,5 кв. м. Первое подойдет для открытия объекта социальной инфраструктуры для детей: образовательного учреждения, специализированного медицинского или реабилитационного центра и других. Второе имеет свободное назначение: победитель торгов сможет обустроить здесь торговый или выставочный зал, образовательный, спортивный, развлекательный центр», — уточнил Пуртов.

Помещение площадью 345,3 кв. м находится по адресу: ул. Толбухина, д. 12, корп. 1. Оно занимает первый и второй этажи жилого дома, подключено к электричеству, канализации и водоснабжению.

Адрес второго объекта: ул. Дорогобужская, д. 5, корп. 2. Помещение расположено в подвале, здесь есть водоснабжение и канализация. Оба объекта имеют отдельный вход с улицы.

Заявки принимаются до 16 и 24 июня, а торги пройдут 25 июня и 3 июля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.