Беременная москвичка год не могла попасть в квартиру, где закрылась экс-хозяйка

Беременная москвичка на протяжении года не могла попасть в приобретенную квартиру в связи с тем, что там забаррикадировалась экс-хозяйка. Ее получилось выселить, однако женщина требует признать сделку недействительной, сообщает Baza .

Конфликт продолжается с лета 2023 года. Тогда жительница Москвы Юлия перед родами решила приобрести квартиру у пенсионерки Аллы за девять млн рублей.

Перед сделкой покупательница потребовала у женщины справки от психиатра и нарколога в качестве подтверждения, что она вменяемая. У Аллы множество раз спрашивали, не находится ли она под влиянием мошенников. Пожилая женщина отвечала отрицательно. Покупку проводили с помощью нотариуса.

Однако после перевода денег пенсионерка не захотела съезжать из квартиры. Она забаррикадировалась внутри.

Прогнать женщину удалось исключительно с помощью решения суда о выселении и приставов. Они взяли квартиру почти штурмом. Женщина согласилась съехать только после этого.

Через полтора года после сделки Алла подала в суд на покупательницу. Она потребовала признать сделку недействительной.

Женщина заявила, что якобы продала жилье под давлением мошенников и отправила средства им. В ответ Юлия вместе с юристом хотят взыскать с женщины около миллиона рублей за то, что она незаконно жила в квартире и неосновательно обогатилась.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.