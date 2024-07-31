Бен Аффлек в день рождения Дженнифер Лопес купил дом за 20,5 млн долларов

Аффлек купил дом в день рождения Лопес в Лос-Анджелесе за 20,5 млн долларов

Американский актер Бен Аффлек купил дом в день рождения своей жены Дженнифер Лопес сразу после того, как актриса продала свою квартиру в Нью-Йорке, пишет РЕН ТВ со ссылкой на People.

Звездные супруги решают вопросы недвижимости, живя раздельно. Актриса отмечала свой день рождения в Нью-Йорке в стиле сериала «Бриджертоны», в то время как Аффлек был в Лос-Анджелесе на съемках фильма «Расплата 2».

Известно, что купленную Аффлеком недвижимость спроектировал архитектор Клифф Мэйем. В доме за 20,5 млн долларов пять спален и шесть ванных комнат.

Ранее звездные супруги выставили на продажу особняк в Беверли-Хиллз. За недвижимость они хотят получить 68 млн долларов.