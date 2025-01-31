Бастрыкин заинтересовался захватом земель в коттеджных поселках под Пушкиным

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту захвата общих земель в коттеджных поселках под подмосковным Пушкиным, сообщает Информационный центр СК России .

Жители нескольких коттеджных поселков, расположенных рядом с городом, сообщили о нарушении их прав. Они рассказали, что общей территорией населенных пунктов владеет застройщик. Она вся находится в его частной собственности.

Застройщик начал требовать плату за пользование дорогами и коммуникациями. Если жители не выполняли его требование, то он грозил отключить воду и перекрыть доступ к участкам. Жители боятся, что в какой-то момент застройщик может закрыть единственный проезд через поселок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Бастрыкину представят доклад о ходе расследования.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении мигранта на женщину в Балашихе. Водитель такси избил пострадавшую и выбросил из машины.