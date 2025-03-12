Бани и кухни: в Смольном рассказали, какие здания в «Крестах» под охраной

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга рассказали, какие здания на территории бывшего следственного изолятора «Кресты» находятся под охраной: среди них — строения с квартирами надзирателей, церковь Святого Александра Невского, два крестообразных корпуса камер, три дома с надзирателями, прачечная и ледник, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кроме того, охраняют там баню и кухню, пекарню и прачечную с машинным отделением и два здания больницы — обычное и для заразных больных. Все они размещаются на Арсенальной набережной.

«Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных КГИОП, в соответствии с документацией, согласованной с комитетом», — уточнили в ведомстве.

Пока специалисты не проводили государственную историко-культурную экспертизу по комплексу, документации на проведение антиаварийных работ или реставрационных работ не поступало.