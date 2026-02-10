Багреева: за 10 лет столица реализовала на торгах 96 тыс объектов недвижимости

За 10 лет столица смогла реализовать на торгах почти 96 тыс. объектов недвижимости, сказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Известно, что число участников аукционов превысило 550 тыс.

«Москва предлагает на городских торгах широкий спектр имущества, которое пользуется высоким спросом как у бизнеса, так и у физических лиц. За 10 лет город реализовал на аукционах 95,7 тыс. объектов недвижимости. Предпринимателей, как правило, интересуют помещения и отдельно стоящие здания, в которых можно открыть магазины, организации сферы услуг, образовательные и спортивные центры, а также другие виды бизнеса. Популярны у них и нестационарные торговые объекты, в которых размещают кафетерии, пункты продажи готовой еды и напитков, проката спортивного инвентаря. В свою очередь, у граждан наибольшим спросом обычно пользуются квартиры, машино-места, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство», — прокомментировала Багреева.

Перечень выставляемых на торги объектов, условия реализации и документация доступна на Инвестиционном портале Москвы. Большинство лотов доступно всем желающим, но некоторые, например права на заключение соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, доступны только компаниям, имеющим опыт соответствующей деятельности.

«Городские торги проходят полностью онлайн. Покупателю даже необязательно выезжать на место для осмотра недвижимости. В разделе „Торги Москвы“ столичного Инвестиционного портала представлены все необходимые документы и фотографии, а также есть возможность совершить трехмерный тур по объекту. Среди участников аукционов большую часть составляют физические лица. В прошлом году на торгах было реализовано почти в полтора раза больше объектов, чем 10 лет назад, а количество участников выросло втрое», — добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Для участия в торгах требуется пройти регистрацию на электронной площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Узнать информации об экономике Москвы можно в официальных каналах комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.