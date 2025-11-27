Багреева: столица утвердила перечень облагаемой налогом от кадастра недвижимости

Правительство Москвы утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в следующем году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В документ вошло свыше 42 тыс. объектов коммерческой недвижимости общей площадью 100 млн кв. м — это торговая и офисная недвижимость, здания и помещения общественного питания и бытового обслуживания. По сравнению с 2025 годом число объектов возросло на 7%.

«Критерии включения объектов в перечень остались прежними. Его расширение обусловлено выявлением зданий и помещений, в которых осуществляется торгово-офисная деятельность по результатам обследований по определению вида фактического использования, а также системной работой правительства Москвы и Росреестра по уточнению сведений в Едином государственном реестре недвижимости о расположении объектов недвижимости на земельных участках торгово-офисного назначения», — поделилась Багреева.

Перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая демонстрирует реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, стартовал в мегаполисе в 2014 году.

«В городе создана сбалансированная система льгот для торгово-офисных объектов, которые включены в перечень и относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности, так как такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью. Общая сумма налоговых льгот по налогу на имущество, предоставленных бизнесу в прошлом году, составила около 92 млрд рублей», — заключила заммэра.

Ознакомиться с объектами недвижимости, включенными в перечень, можно на официальном сайте мэра Москвы, воспользовавшись специальным сервисом.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.