Багреева: обновлен сборник нормативов по эксплуатации городских объектов Москвы

Департамент экономической политики и развития Москвы актуализировал Сборник СН-2012, который применяется для расчета расходов на содержание и эксплуатацию городских объектов. Все вычисления в документе выполнены с учетом цен, действующих по состоянию на 1 апреля 2026 года, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что благодаря применению Сборника оптимизируются расходы столицы на ремонт и эксплуатацию зданий и сооружений.

«Благодаря единым стандартам создаются равные условия для всех подрядчиков, что обеспечивает честную конкуренцию и стимулирует высокий уровень выполняемых работ. Это способствует развитию инфраструктуры, созданию комфортной и благоустроенной среды для жителей города», — пояснила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что с начала текущего года в Сборник СН-2012 включили 68 новых стоимостных нормативов и 190 актуализировали.

Обновленные ценовые нормативы сборника будут применять при расчете затрат на ряд работ. В их числе: проведение текущего ремонта автоматизированных комплексов, предназначенных для мытья автобусов и электробусов; установка ограждений в местах производства работ на автомагистралях; обустройство спортивных площадок на территории спорткомплекса «Лужники»; а также техническое обслуживание искусственных водоемов и систем туманообразования в парке «Зарядье».

Нормативами, которые закреплены в сборнике СН-2012, при содержании и обслуживании различных объектов городского хозяйства руководствуются порядка 2,5 тыс. московских заказчиков и коммерческих организаций. Пополнение сборника свежими стоимостными нормативами и пересчет показателей в соответствии с текущим уровнем цен проводятся каждый квартал.

