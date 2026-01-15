Багреева: Москва передаст в аренду частным инвесторам два спортивных комплекса

В рамках программы по повышению эффективности управления городскими спортивными объектами два спорткомплекса будут переданы в долгосрочную аренду частным операторам. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что с 2023 года в Москве реализуется программа, по которой уже 10 объектов — спортивные комплексы, бассейны, теннисный корт — переданы в долгосрочную аренду частным инвесторам на 25 лет. В январе 2026 года пройдут торги на право аренды двух спортивных комплексов с бассейнами в Зябликово и Солнцево.

«Арендаторы вправе провести их модернизацию для повышения эффективности, но обязаны использовать по целевому назначению. Они также могут самостоятельно выбирать наиболее востребованные спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги. В свою очередь, объекты, предлагающие сопутствующие платные услуги, например заведения общепита, салоны красоты, автоматы по продаже еды и напитков, должны занимать не более четверти от общей площади», — рассказала Мария Багреева.

Первый объект, расположенный в Зябликово по адресу Ореховый проезд, дом 43А, включает два бассейна, спортивный и физкультурный залы. Его общая площадь составляет 1995,7 кв. м.

Второй комплекс находится в Солнцеве на улице Щорса, дом 6. Это трехэтажное здание площадью 1908,8 кв. м, в котором размещены бассейн и спортивный зал.

Размер арендной платы будет определен по результатам открытых аукционов на электронной площадке «Росэлторг».

«Участниками аукционов могут быть любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта. Заявочные кампании продлятся до 27 января. Торги и подведение итогов запланированы на 29 января», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что для участия потребуется регистрация на цифровой торговой площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Программа передачи объектов массового спорта частным операторам осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 21.09.2021 № 1484-ПП «О развитии инфраструктуры для массового спорта и повышении доступности спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг на территории города Москвы». Столица выставляет имущество на торги, а вся информация о лотах, включая фотографии, документацию и условия, представлена в разделе «Торги Москвы» на Инвестиционном портале города.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

