Бабушка вселилась в жилье, которое сама сдала: как действовать в такой ситуации

В Калининграде пенсионерка самовольно вселилась в квартиру, которую до этого сдала семейной паре. Как арендаторам действовать в подобной ситуации, рассказал РИАМО адвокат Вадим Багатурия.

«Подобные действия, конечно, выглядят очень странно. Что касается гражданско-правовой ответственности, то арендаторы могут подать иск к этой пенсионерке и взыскать все, что они ей заплатили с момента ее подселения. Потому что де-факто она сейчас провозгласила досрочное расторжение договора аренды», — сказал Багатурия.

Он объяснял, что фактически пенсионерка ставит перед арендаторами ультиматум: «Я тут буду жить. Или живите со мной, или как хотите». Разумеется, такое неприемлемо.

«Это де-факто досрочное расторжение договора аренды. Поэтому она должна вернуть им депозит — классический для таких договоров. Они должны подписать акт приема-передачи квартиры и съехать. Никакой иной ответственности у этой пенсионерки нет», — заявил Багатурия.

Удивительные и невероятные истории с пенсионерами и квартирами продолжаются. Так, пара из Калининградской области арендовала у пожилой женщины жилье на длительный срок, совершенно не подозревая, что их ждет дальше.

Спустя два месяца пенсионерка без предупреждения заявилась в квартиру. Она отперла дверь своим ключом и объявила арендаторам, что уходить не собирается, и жить они будут вместе. Убедить пенсионерку в том, что так делать нельзя, у пары не получилось.

