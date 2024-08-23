Автотехнический комплекс отремонтировали на шоссе Энтузиастов

сегодня в 09:10

Обновленный автотехцентр доступен для посетителей юго-востока Москвы. План по его восстановлению разрабатывали при участии Госинспекции по недвижимости, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Во время обследования территории Лефортово специалисты московской инспекции отметили неудовлетворительное состояние объекта, расположенного по адресу: шоссе Энтузиастов, 12А.

«Фундамент двухэтажного кирпичного строения был заметно поврежден. На внешних стенах были замечены отслаивание лицевой части наружной отделки, подтёки, выцветание краски и другие дефекты. Поскольку объект находится в собственности физического лица, инспекторы обсудили с ним необходимость ремонта ветхого здания», — сказал Бобров.

Он добавил, что вместе с владельцем специалисты инспекции разработали план восстановления объекта.

Сейчас ремонт и отделочные работы окончены. Объект площадью свыше 2 тыс. кв. м полностью привели в порядок.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости, разрушение фасадов не только влияет на эстетическую привлекательность городского ландшафта, но и сокращает период эксплуатации зданий. Инспекция входит в число формирующих облик современной столицы ведомств, а работа по обнаружению ветхих объектов и активному взаимодействию с их владельцами является одним из ключевых направлений ее деятельности.