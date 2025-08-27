Авсюнинская школа в Орехово-Зуеве откроется 1 сентября

сегодня в 17:16

На улице Ленина, 12а, пос. Авсюнино Орехово-Зуевского городского округа завершаются работы по капитальному ремонту Авсюнинской средней школы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании, площадью почти три тысячи квадратных метров, провели кровельные и фасадные работы, обустроили входные группы, заменили системы отопления, вентиляции, канализации, завершили внутренние отделочные работы.

«В настоящее время на объекте работают 105 человек, 10 единиц техники. Ведут пусконаладочные работы, собирают и расставляют мебель, осуществляют электромонтажные работы, завершается благоустройство прилегающей к школе территории», — сообщает ведомство.

Откроется обновленная школа 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.