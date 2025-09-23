Аварийный жилой дом снесли в Подольске

На улице Быковской в Подольске завершен снос расселенного жилого дома № 16/2, который был признан аварийным. Демонтаж был выполнен в рамках проведения работ по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многоквартирный жилой дом 1950 года постройки — двухэтажный, общей площадью немногим более 670 квадратных метров. Здание было обследовано и по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным. В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в конце 2024 года были проведены необходимые мероприятия по расселению собственников 16 жилых помещений. Затем строение включили в перечень объектов для ликвидации и демонтировали в текущем месяце.

На освободившемся земельном участке запланировано жилищное строительство в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Всего на территории городского округа Подольск выявлено 375 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 271 объект, что составляет 72% от общего количества. Работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по программе реновации в Подмосковье потенциально смогут переселять до 100 тыс. человек в год.

«Программа, которая позволит нам расселить гораздо большее количество жителей, уже реализуется в Москве. Здесь она называется реновация. У нас это КРТ, но, по сути, это реновация», — сказал Воробьев.