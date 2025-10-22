Аварийный гараж демонтировали на территории лицея в Ступине

В городе Ступино было выявлено и демонтировано аварийное здание гаража, которое располагалось на территории МБОУ «Лицей № 2» на улице Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажное кирпичное здание гаража было возведено в 1974 году. В 1996 году его реконструировали, надстроив второй этаж, после чего общая площадь строения составила порядка 110 кв. м. В связи с физическим и моральным износом конструктивных элементов объект был выведен из эксплуатации и включен в перечень для ликвидации.

Работы по демонтажу аварийного сооружения и расчистке участка от строительного мусора завершились в середине сентября текущего года.

Освободившаяся территория образовательного учреждения будет благоустроена.

Ранее в здании лицея были проведены работы по капитальному ремонту в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 455 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 380 проблемных объектов, что составляет 84% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.