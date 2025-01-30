Аварийное здание жилого дома снесли в подмосковном поселке Мещерское

В рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в поселке Мещерское городского округа Чехов демонтировали аварийное здание расселенного жилого дома № 24, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом — двухэтажный, кирпичный, общей площадью чуть более 280 квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом конструкций дом был признан аварийным. После завершения необходимых мероприятий по расселению 14 жилых помещений, сооружение включили в перечень объектов для ликвидации. Работы по демонтажу были проведены в IV квартале 2024 года силами администрации городского округа Чехов», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент участок освобожден от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освободившейся территории администрацией городского округа пока не определен.

Всего в городском округе Чехов было выявлено 298 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 199 объектов, что составляет 59% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.