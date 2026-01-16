Архивные справки БТИ в Подмосковье стали доступны онлайн через Госархив

С 1 сентября 2025 года жители Подмосковья могут получать архивные справки БТИ и сведения о недвижимости онлайн через Центральный государственный архив Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С 1 сентября 2025 года для получения архивных сведений об объектах недвижимости, справок об инвентаризационной стоимости и о наличии или отсутствии права собственности на недвижимость в Московской области по состоянию на 1 января 1998 года необходимо обращаться в Центральный государственный архив Московской области.

Получить услуги можно онлайн через региональный портал государственных услуг по ссылке. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что поиск услуги на портале стал проще — достаточно ввести слово «архив», чтобы найти нужную информацию. Это позволяет заявителям экономить время и избегать лишних визитов.

Архивные документы требуются для оформления очереди на жилье или земельный участок, приватизации имущества, регистрации прав собственности, сделок с недвижимостью, оформления наследства и других юридических процедур. Для подачи электронного запроса необходимо авторизоваться на портале через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), выбрать цель обращения, заполнить форму и приложить подтверждающие документы. Готовые справки поступают в личный кабинет пользователя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.