Архитектор оценил строительство новых городских объектов на территории столицы

Более 1 тыс. городских объектов возведут на территории столицы за предстоящие 3 года, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На это было выделено около 3 трлн рублей, или 47% расходной части бюджета города.

«1,2 трлн рублей пойдут на реализацию проектов Адресной инвестиционной программы города. 1,8 трлн рублей — на мероприятия развития: капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, комплексное развитие районов, реализацию программы реновации. В ближайшие 3 года планируем завершить строительство, реконструкцию, реставрацию 444 объектов, — уточнил градоначальник.

Архитектор, градостроитель Петр Анурин рассказал более подробно о появлении качественной социальной инфраструктуры в Москве.

«Ключевой тезис здесь — „качественная социальная инфраструктура“, что подразумевает не просто возведение зданий, а создание полноценных общественных пространств и центров притяжения в шаговой доступности. Особенно показателен акцент на реновации и капитальном ремонте, который свидетельствует о курсе на „реконструктивную урбанистику“ — осознанное „залечивание“ городских ран, уплотнение и функциональное обогащение сложившихся районов, а не только освоение периферий», — заявил эксперт.

По его словам, выделение отдельного финансирования на оборудование и подвижной состав — это понимание того, что объект становится частью городской инфраструктуры лишь тогда, когда он наполнен жизнью и функциями.

«Таким образом, программа, если будет исполнена с фокусом на качестве архитектурных решений и интеграции объектов в городской ландшафт, может стать поворотным пунктом от Москвы как агломерации к Москве как полицентричному, удобному для жизни городу», — отметил Анурин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2011 года в столице утверждено 655 территориальных ППТ для строительства различных объектов недвижимости, в том числе социальной и административной инфраструктуры.

«Только с начала этого года город выпустил 31 проект планировки территории для возведения более 10 млн кв. м зданий и сооружений. При этом за 2024 год в столице утвердили 35 ППТ для строительства 11,5 млн кв. м недвижимости», — заключил Ефимов.